La scena svizzera dello snowboard piange Florian Fischer

Florian Fischer aveva solo 24 anni. instagram/methodmag

Lo snowboarder Florian Fischer è morto a soli 24 anni. Ha perso la sua battaglia contro il cancro alle ossa.

Jan Arnet

A pochi giorni dalla tragica morte di Sophie Hediger, la famiglia dello snowboard è di nuovo in lutto.

Florian Fischer ha perso la sua battaglia contro il cancro alle ossa. Dal 2015 al 2018 Fischer ha partecipato a gare di slopestyle e big air. S'è poi fatto notare soprattutto con video spettacolari.

«I nostri cuori sono spezzati. È troppo ingiusto per avere un senso», ha scritto il marchio di moda di skate e snowboard «Beyond Medals» su Instagram. «Ci dispiace per te che te ne sei dovuto andare così presto perché meritavi molto di più».

Anche il «Method Snowboard Magazine» è in lutto: «Durante la sua lotta, la positività, la forza e la passione per la vita di Flo sono rimaste incrollabili e hanno ispirato tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il suo viaggio è finito troppo presto, ma il segno che ha lasciato nei nostri cuori e nella comunità dello snowboard non svanirà mai».