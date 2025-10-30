Mentre Dettwiler si riprende, la SIC58 annuncia il suo ingaggio

Mentre Noah Dettwiler è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Kuala Lumpur, fortunatamente fuori pericolo, arrivano notizie anche sul suo futuro motociclistico.
La SIC58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli ha infatti reso noto che il rossocrociato farà parte del team la prossima stagione.
«Avremmo dovuto incontrarci a breve per apporre le ultime firme, invece ora si trova ancora in Malesia. Non mollare, Noah! Il team ti aspetta», ha scritto il patron sul proprio blog ufficiale.
L'elvetico è rimasto vittima di un brutto incidente domenica scorsa sul circuito di Sepang.