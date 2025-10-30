  1. Clienti privati
Dopo l'incidente Mentre Dettwiler si riprende, la SIC58 annuncia il suo ingaggio

Swisstxt

30.10.2025 - 13:22

Dettwiler
Dettwiler

Mentre Noah Dettwiler è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Kuala Lumpur, fortunatamente fuori pericolo, arrivano notizie anche sul suo futuro motociclistico.

SwissTXT

30.10.2025, 13:22

30.10.2025, 14:20

La SIC58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli ha infatti reso noto che il rossocrociato farà parte del team la prossima stagione.

«Avremmo dovuto incontrarci a breve per apporre le ultime firme, invece ora si trova ancora in Malesia. Non mollare, Noah! Il team ti aspetta», ha scritto il patron sul proprio blog ufficiale.

L'elvetico è rimasto vittima di un brutto incidente domenica scorsa sul circuito di Sepang.

Dopo il brutto incidenteBuone notizie: le condizioni di Noah Dettwiler sono stabili e non più critiche

