  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Basket La Spinelli affonda in gara-1 contro gli Starwings

Swisstxt

19.4.2026 - 18:03

Nicola Stevanovic (MAS), contro Marshall Walters (STA), sinistra, e Diego Roman (STA), destra.
Nicola Stevanovic (MAS), contro Marshall Walters (STA), sinistra, e Diego Roman (STA), destra.
KEYSTONE

I playoff sono iniziati con una netta sconfitta per Massagno.

SwissTXT

19.04.2026, 18:03

19.04.2026, 18:06

In gara-1 dei quarti la Spinelli è infatti stata piegata per 112-82 dagli Starwings, che hanno condotto la partita dall’inizio alla fine trascinati da Weibel (32 punti).

Il vantaggio dei basilesi, molto più concreti e precisi sotto canestro, è infatti costantemente cresciuto, dai +8 del primo quarto ai +30 finali. Miglior marcatore della squadra di Attallah è stato Hayes (16 punti).

I sottocenerini dovranno ora cercare di far loro gara-2 di mercoledì, ancora a Birsfelden, se non vogliono ritrovarsi subito con le spalle al muro.

I più letti

Ecco perché Michael Schumacher è solo il 5° miglior pilota di sempre per il reporter Roger Benoit
Clotilde su Emanuele Filiberto: «La mia carriera si è fermata dopo le nozze». Lui risponde, poi riappare con Adriana Abascal
Ecco perché adesso la Confederazione prende di mira le case dei boomer
Un ex star dello sci sta costruendo un resort in Svizzera... attorno a casa sua
Non solo Flixbus: l’azienda punta ai treni in Svizzera, ecco il piano che fa discutere

Altre notizie

Ciclismo. Trionfa Evenepoel nell'Amstel Gold Race

CiclismoTrionfa Evenepoel nell'Amstel Gold Race

Ciclismo. Blasi conquista l'Amstel Gold Race, Rüegg quinta

CiclismoBlasi conquista l'Amstel Gold Race, Rüegg quinta

NBA. Clint Capela battuto dai Lakers in gara-1

NBAClint Capela battuto dai Lakers in gara-1