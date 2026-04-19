I playoff sono iniziati con una netta sconfitta per Massagno.
In gara-1 dei quarti la Spinelli è infatti stata piegata per 112-82 dagli Starwings, che hanno condotto la partita dall’inizio alla fine trascinati da Weibel (32 punti).
Il vantaggio dei basilesi, molto più concreti e precisi sotto canestro, è infatti costantemente cresciuto, dai +8 del primo quarto ai +30 finali. Miglior marcatore della squadra di Attallah è stato Hayes (16 punti).
I sottocenerini dovranno ora cercare di far loro gara-2 di mercoledì, ancora a Birsfelden, se non vogliono ritrovarsi subito con le spalle al muro.