Alex Marquez ha vinto la sesta sprint stagionale nel GP di Catalogna.
Lo spagnolo, partito terzo, ha piazzato il sorpasso decisivo sul connazionale Pedro Acosta al quarto dei dodici giri. Sul podio è salito anche l'italiano Fabio Di Giannantonio.
Jorge Martin, vincitore a Les Mans, è invece caduto al terzo giro (già al quarto capitombolo in questo weekend).
Il leader del mondiale Marco Bezzecchi si è dovuto accontentare del nono posto.
In Moto2 pole position per Celestino Vietti davanti a Collin Veijer e Manuel Gonzalez. Nella classe minore partirà primo Valentin Perrone.