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Moto In Catalogna la sprint va ad Alex Marquez

Swisstxt

16.5.2026 - 16:06

Il numero 73
Il numero 73
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Alex Marquez ha vinto la sesta sprint stagionale nel GP di Catalogna.

SwissTXT

16.05.2026, 16:06

16.05.2026, 16:09

Lo spagnolo, partito terzo, ha piazzato il sorpasso decisivo sul connazionale Pedro Acosta al quarto dei dodici giri. Sul podio è salito anche l'italiano Fabio Di Giannantonio.

Jorge Martin, vincitore a Les Mans, è invece caduto al terzo giro (già al quarto capitombolo in questo weekend).

Il leader del mondiale Marco Bezzecchi si è dovuto accontentare del nono posto.

In Moto2 pole position per Celestino Vietti davanti a Collin Veijer e Manuel Gonzalez. Nella classe minore partirà primo Valentin Perrone.

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