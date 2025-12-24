Il professionista del surf Lucas Chianca scompare dentro un'onda mostruosa a Nazaré, in Portogallo. Red Bull

È di nuovo il momento: a Nazaré, in Portogallo, si surfano le onde più alte del mondo durante i mesi invernali. Durante il Tudor Nazaré Big Wave Challenge, per poco non si verifica un incidente mortale.

Hai fretta? blue News riassume per te Una gara di surf a Nazaré, in Portogallo, ha quasi provocato un incidente mortale.

La star brasiliana del surf Lucas Chianca viene inghiottita da un'onda mostruosa di 15 metri e parla del «wipeout più difficile» della sua vita.

Fortunatamente, viene salvato in tempo dalla massa d'acqua dal collega tedesco Sebastian Steudtner.

Nonostante la pesante caduta, il brasiliano vince la gara di surf. Mostra di più

Da novembre a marzo, la città costiera portoghese di Nazaré attira ogni anno i migliori professionisti del surf e decine di migliaia di spettatori.

Il motivo? Qui si creano le onde più alte del mondo durante i mesi invernali. Grazie a un profondo canyon sottomarino, le masse d'acqua possono raggiungere un'altezza di oltre 30 metri.

Chiunque si avventuri in acqua rischia la vita. È quello che stava per succedere il 13 dicembre durante la «Tudor Nazaré Big Wave Challenge»: il surfista professionista Lucas «Chumbo» Chianca stava cavalcando un'onda mostruosa di 15 metri quando un piccolo urto nell'acqua gli ha fatto perdere l'equilibrio.

«L'onda sembrava così bella. Pensavo anche di esserci sopra perfettamente. Ma poi questa piccola collina mi ha quasi ucciso», dirà in seguito Chianca in un'intervista.

«È stato il wipeout più difficile della mia vita»

Il 30enne cade e scompare all'istante nell'immensa massa d'acqua. 10'000 spettatori temono per la vita del brasiliano. Perché anche per un surfista professionista, i cosiddetti wipeout sono assolutamente pericolosi per la vita in queste condizioni.

Il brasiliano viene tenuto sott'acqua vicino alle rocce e rischia di rimanere senza aria. Ma il già leggendario Sebastian Steudtner arriva su una moto d'acqua e interviene alla velocità della luce.

«È stato uno dei wipeout più difficili della mia vita», rivela Chianca e lo ringrazia: «Sebastian mi ha salvato la vita proprio davanti alle rocce. Grazie mille!».

Il soccorritore tedesco è lui stesso un surfista professionista e detiene il record dell'onda più alta mai cavalcata nella storia (26,21 metri), sempre a Nazaré.

Nonostante la sua esperienza di quasi morte, Chianca si è assicurato il premio per la migliore performance tra gli uomini con un punteggio di 23,60 punti e ha vinto con un margine sottilissimo davanti al portoghese Nic von Rupp.

Il vincitore è caduto pesantemente anche una seconda volta durante l'evento, come mostrano i video. Tuttavia, ha apparentemente ritrovato la via d'uscita dall'acqua dopo il secondo incidente.

Nella gara femminile, Justine Dupont ha ancora una volta dominato. La francese ha vinto per la seconda volta consecutiva, conquistando il suo quinto trofeo di Nazaré.