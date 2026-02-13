Già certa dell’eliminazione, la Svizzera non è riuscita a togliersi un piccolo grande sfizio nel match che ha posto fine alla prima fase (per noi dunque anche l’ultima) della campagna verso i Mondiali 2027, arrendendosi alla forte Turchia con il punteggio di 95-72.

Eppure, per metà partita e oltre, i vicecampioni d’Europa hanno avuto il loro bel daffare, come testimonia il 47-41 con cui si è giunti alla pausa lunga.

Difficile chiedere di più, considerata oltretutto la presenza di Sengun: la star dei Rockets è però stata parzialmente offuscata dall’ottimo Schumacher, il migliore in campo con 23 punti.