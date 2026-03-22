LA SVIZZERA CONQUISTA L'ORO

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oro!

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Il percorso pressoché perfetto della Svizzera ai Mondiali di curling femminile di Calgary si è concluso con una splendida medaglia d’ Opposto al forte Canada, già battuto per 6-5 all’extra end nel round robin, il team di Xenia Schwaller si è ripetuto nella finalissima, imponendosi con il punteggio di 7-5 al termine di una partita equilibrata ma in fondo condotta dall'inizio alla fine. Per Swiss Curling si tratta dell’undicesimo titolo iridato in campo femminile, il primo dopo la serie di quattro successi di fila colti tra il 2019 e il 2023 da Silvana Tirinzoni.