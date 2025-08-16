Impegnata contro l'Ucraina a Riga nelle prequalificazioni ai Mondiali 2027, la Svizzera non è riuscita ad ottenere al primo colpo il pass per le qualificazioni, venendo sconfitta per 73-64.
Fin qui protagonisti di un ottimo percorso, i rossocrociati hanno approcciato male la partita, come testimoniato dal parziale di 28-12 del primo quarto, prima di crescere con il passare del minuti senza tuttavia ricucire il gap.
Il risultato cambia ma non troppo i piani degli elvetici, sempre in vetta al Gruppo A e che ora deve sperare nel (probabile) successo della stessa Ucraina sulla Slovacchia.