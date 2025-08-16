  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nazionale Basket, la Svizzera perde nelle qualificazioni ai Mondiali ma spera

Swisstxt

16.8.2025 - 17:58

Toni Rocak si è comunque distinto con la sua energia
Toni Rocak si è comunque distinto con la sua energia
Imago

Impegnata contro l'Ucraina a Riga nelle prequalificazioni ai Mondiali 2027, la Svizzera non è riuscita ad ottenere al primo colpo il pass per le qualificazioni, venendo sconfitta per 73-64.

SwissTXT

16.08.2025, 17:58

16.08.2025, 18:04

Fin qui protagonisti di un ottimo percorso, i rossocrociati hanno approcciato male la partita, come testimoniato dal parziale di 28-12 del primo quarto, prima di crescere con il passare del minuti senza tuttavia ricucire il gap.

Il risultato cambia ma non troppo i piani degli elvetici, sempre in vetta al Gruppo A e che ora deve sperare nel (probabile) successo della stessa Ucraina sulla Slovacchia.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»
A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza
Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili

Altre notizie

Volley. La Svizzera vince ancora

VolleyLa Svizzera vince ancora

Atletica. DL, in 3 fanno bene a Chorzow

AtleticaDL, in 3 fanno bene a Chorzow

MTB. Nino Schurter dice basta: si ritirerà a settembre

MTBNino Schurter dice basta: si ritirerà a settembre