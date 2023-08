Papatheodorou KEY

La Svizzera ha chiuso le prequalificazioni a Eurobasket 2025 con l'ennesima brutta prestazione, non trovando nemmeno contro la Danimarca gli argomenti per chiudere bene quello che si è rivelato un incubo per i rossocrociati.

Già certi dell'eliminazione dopo tre sconfitte in altrettante partite, gli elvetici si sono arresi senza opporre troppa resistenza, con i nordici che si sono imposti per 94-81. Zero successi, quindi, in quello che era un gruppo sicuramente abbordabile per la squadra di Papatheodorou e una sola certezza: in futuro le cose dovranno cambiare.

