Ancora imbattuti FIBA

La Svizzera ha ottenuto il suo quarto successo in altrettante partite nelle prequalificazioni ai Mondiali 2027.

Swisstxt

La selezione di Papatheodorou si è imposta per 85-55 in Azerbaigian. Iniziata in ritardo a causa di un problema al tabellone, la sfida si è aperta con un clamoroso parziale di 11-0 a favore degli azeri, ma i rossocrociati non si sono disuniti, trovando il primo vantaggio dopo 16'05» totali e cambiando passo nel terzo quarto (24-8). La Nazionale, imbattuta e in testa al Gruppo A, è salita a quota 8 punti, compiendo un passo quasi decisivo verso il secondo turno.

Swisstxt