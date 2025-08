Margarida Corceiro è al centro dell'attenzione sul circuito di Formula 1. Imago

La star della Formula 1 Lando Norris sta correndo per il titolo di campione del mondo e l'attrice Margarida Corceiro sta facendo scalpore al suo fianco. Chi è la donna che lo spinge a raggiungere nuovi traguardi?

Da quando Margarida Corceiro e Lando Norris sono tornati a essere una coppia, le cose stanno andando bene per il pilota della McLaren, che ha recentemente festeggiato un'importante vittoria in Ungheria ed è tornato a lottare per il campionato mondiale.

Corceiro è attrice, modella e una delle influencer più in voga del Portogallo. Con oltre 2 milioni di follower, accompagna Norris nell'anno della Formula 1 con grande pubblicità.

La sua presenza in pista - più recentemente nei box McLaren - sembra dare a Norris una spinta in più. In un serrato duello per il mondiale contro il compagno di squadra Piastri, lei potrebbe diventare il suo asso nella manica. Mostra di più

Sono la coppia glamour della Formula 1: Lando Norris, l'emergente stella della McLaren, e Margarida Corceiro, la più famosa modella e attrice portoghese. Dopo una breve rottura sentimentale, i due si sono ritrovati nella primavera del 2025 e da allora le cose non vanno bene solo nella vita privata, ma anche nello sport.

In Ungheria, Corceiro ha fatto il tifo direttamente dai box McLaren. Insieme ai genitori del britannico, ha fatto il tifo per il suo ragazzo.

Norris l'ha ringraziata con un'emozionante vittoria nel poker di pneumatici: una coraggiosa strategia a una sola sosta gli ha permesso di ottenere una vittoria sottilissima davanti al compagno di squadra Oscar Piastri.

Chi è Margarida Corceiro?

La 22enne è da tempo una star nel suo paese natale, il Portogallo. Ha festeggiato il suo debutto nel 2019 nella telenovela «Prisioneira», per poi apparire in serie di successo come «Morangos com Açúcar» e in format internazionali come «Citas Barcelona».

Come modella, lavora per Intimissimi, Vogue Portugal e marchi sostenibili come Missus Swimwear, tra gli altri.

Oltre 2 milioni di persone la seguono su Instagram e Forbes Portugal l'ha nominata influencer più importante del Paese nel 2023. I suoi post raggiungono fino a 20 milioni di persone ogni settimana.

La donna è stata insieme al calciatore João Félix, ma i due hanno annunciato la loro separazione nel 2023.

Norris può sognare di nuovo il titolo

Dopo un inizio di stagione difficile e diverse battute d'arresto, Lando Norris sembrava essere in cattive acque. Ma dal suo ritorno d'amore con Corceiro, il britannico sta guidando come se fosse scatenato.

Sostegno emotivo, attenzione dei media e una buona dose di glamour: Corceiro ha esattamente ciò che serve per fare la differenza nel mondo della Formula 1 ad alta pressione. Nelle ultime settimane è stata avvistata in diverse gare, sempre presente e fedele.

Margarida Corceiro incrocia le dita anche per Lando Norris. imago

Ed ecco che, con la vittoria di Budapest dello scorso fine settimana, il pilota si trova improvvisamente a soli nove punti di distanza da Piastri.

La lotta per il titolo è di nuovo aperta e con Margarida Corceiro, il nativo di Bristol ha un grande portafortuna al suo fianco. Forse è lei il jolly di cui ha bisogno per il grande trionfo.