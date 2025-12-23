La vittoria di van der Poel a Hofstade è stata rovinata da un gesto vergognoso

Mathieu van der Poel s'impose à Hofstade ! Wout van Aert aura montré de belles choses et termine 2e, Niels Vandeputte prend la 3e place. 👏 #RTLsports pic.twitter.com/RKiJA7HWPN — RTL sports (@RTLsportsbe) December 22, 2025

Quattro su quattro: Mathieu van der Poel ha continuato la sua striscia di vittorie conquistando il trofeo X20 di ciclocross a Hofstade, in Belgio, lunedì. Dietro di lui, Wout Van Aert, l'unico capace di tenere il suo passo.

Keystone-SDA ATS

Il campione del mondo olandese, che ha preso il comando al 2° di 9 giri, ha conquistato la sua quarta vittoria in quattro uscite quest'inverno: Namur il 14 dicembre e Anversa e Coxyde questo fine settimana.

All'ottavo giro, uno spettatore ha soffiato i fumi della sua sigaretta elettronica sul viso del corridore dell'Alpecin-Premier Tech. È stato un attacco stupido che fortunatamente non ha avuto conseguenze sportive.

Mathieu van der Poel victime d'un geste HONTEUX à Hofstade ! 😤 #RTLsports pic.twitter.com/M3lQLdnjUA — RTL sports (@RTLsportsbe) December 22, 2025

La gara di Hofstade non fa parte del calendario della Coppa del Mondo di ciclocross, ma ha confermato la schiacciante supremazia di Van der Poel sulle superfici arate e sabbiose.

«MVDP» ha vinto la sua 15a gara di ciclocross consecutiva. L'ultima sconfitta risale al gennaio 2024, a Benidorm (Spagna), dove Van Aert lo ha battuto.

Alla sua seconda apparizione sul circuito quest'anno (si è classificato 7° ad Anversa), Van Aert è l'unico corridore ad aver concluso nello stesso minuto del prodigio olandese.

I due grandi nomi della corsa campestre, che dovrebbero incontrarsi solo cinque volte quest'inverno, si ritroveranno il 29 dicembre a Loenhout (Belgio).

Lucinda Brand con stile

Nella gara femminile, anche l'olandese Lucinda Brand ha completato un grande slam, vincendo in solitaria dopo i successi del fine settimana ad Anversa e Coxyde. Ora ha 13 vittorie su 15 gare corse in stagione.