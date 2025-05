Rudy Gobert Reuters

I playoff dei Los Angeles Lakers sono finiti dopo sole 5 partite.

Nonostante un LeBron James da 22 punti, 7 rimbalzi e 6 assist e un Doncic da 28, 7 e 9, i californiani si sono inchinati per la quarta volta nella serie di primo turno ai Minnesota T-Wolves, capaci di sbancare la Crypto.com Arena per 103-96. Decisiva una clamorosa prestazione di Rudy Gobert, che ha dominato sotto canestro mettendo a referto una doppia doppia da 27 punti e 24 rimbalzi. Nell'altro match della notte i Golden State Warriors hanno fallito il primo match ball, cedendo 131-115 in casa degli Houston Rockets.