Ce la faranno? Key/Imago

Lara Gut-Behrami e Noè Ponti figurano tra i candidati al premio di sportiva e sportivo dell’anno degli Sports Awards, che si svolgeranno il 5 gennaio.

SwissTXT Swisstxt

Il nuotatore, per il quale non verranno presi in considerazione quest’anno gli ultimi exploit ai Mondiali in vasca corta di Budapest visto che il periodo calcolato va dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024, avrà vita dura contro il favoritissimo Marco Odermatt.

La sciatrice di Comano ha invece ottme possibilità di essere nuovamente la preferita da pubblico e giuria, ma anche in questo caso la concorrenza è decisamente elevata.