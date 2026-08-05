La ticinese chiude così una carriera straordinaria, caratterizzata da tre medaglie olimpiche, nove mondiali e due Coppe del Mondo generali. La 35enne ha vinto 48 gare e conquistato 101 podi in 18 stagioni. Nessun'altra donna è riuscita ad imporsi almeno 10 volte in tre discipline diverse: 24 in super G, 13 in discesa e 10 in gigante. Il 20 novembre è stata vittima di un brutto infortunio al ginocchio sinistro che ha chiuso anticipatamente la sua stagione. Nonostante si sia ripresa, ha comunque deciso di lasciare lo sci.