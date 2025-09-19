  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Viaggio turbolento L'aria condizionata dell'aereo non funziona e i giocatori del Monaco... si spogliano

dpa

19.9.2025 - 14:35

Bruges – Monaco 4:1

Bruges – Monaco 4:1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Un aereo difettoso manda in tilt il programma dell'AS Monaco. Di conseguenza, la squadra dell'ex allenatore della Bundesliga Adi Hütter si è recata in Belgio solo il giorno della partita di Champions, poi malamente persa.

DPA

19.09.2025, 14:35

19.09.2025, 14:37

A causa di un problema con l'aria condizionata a bordo dell'aereo, l'AS Monaco ha dovuto posticipare di un giorno la partenza per la partita di Champions League con il Bruges.

Il club di prima divisione francese è arrivato quindi in Belgio solo giovedì, il giorno della partita.

«Non so se questo contrattempo avrà un impatto, perché siamo professionisti e abbiamo cambiato immediatamente il nostro programma», aveva commentato l'allenatore Hütter.

«Per motivi tecnici non è stato possibile viaggiare perché non si poteva garantire la sicurezza di tutti».

Champions League. Napoli coraggioso in dieci, ma il City ha la meglio. Il Barça passa a Newcastle. Guarda le Highlights

Champions LeagueNapoli coraggioso in dieci, ma il City ha la meglio. Il Barça passa a Newcastle. Guarda le Highlights

Sui social media sono circolati video che mostrano i giocatori in mutande sull'aereo. Erano sudati e cercavano di riprendere fiato sventolando qualsiasi cosa davanti al viso.

Giovedì, nonostante il problema tecnico, i transalpini si sono presentati in orario al Jan Breydelstadion. Il match non è però andato come speravano.

La compagine del portiere elvetico Köhn è infatti stata sconfitta per 4-1, in una partita senza storia.

Magari i giocatori hanno risentito della trasferta effettuata solo in giornata?

I più letti

Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»

Altre notizie

L'esito degli esami. Trauma polmonare per Renato Steffen

L'esito degli esamiTrauma polmonare per Renato Steffen

Newcastle-Barcellona. Paura in campo: Rashford colpisce al volto Schär, costretto a uscire

Newcastle-BarcellonaPaura in campo: Rashford colpisce al volto Schär, costretto a uscire

24 gol in 3 partite. Otto giorni di pura follia calcistica per Manuel Locatelli, ecco perché

24 gol in 3 partiteOtto giorni di pura follia calcistica per Manuel Locatelli, ecco perché

Calcio. Steffen sospeso per due turni

CalcioSteffen sospeso per due turni

Calcio. Zakaria fermo alcune settimane, ci sarà contro Svezia e Slovenia?

CalcioZakaria fermo alcune settimane, ci sarà contro Svezia e Slovenia?