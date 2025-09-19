Bruges – Monaco 4:1 UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26 18.09.2025

Un aereo difettoso manda in tilt il programma dell'AS Monaco. Di conseguenza, la squadra dell'ex allenatore della Bundesliga Adi Hütter si è recata in Belgio solo il giorno della partita di Champions, poi malamente persa.

DPA dpa

A causa di un problema con l'aria condizionata a bordo dell'aereo, l'AS Monaco ha dovuto posticipare di un giorno la partenza per la partita di Champions League con il Bruges.

Il club di prima divisione francese è arrivato quindi in Belgio solo giovedì, il giorno della partita.

«Non so se questo contrattempo avrà un impatto, perché siamo professionisti e abbiamo cambiato immediatamente il nostro programma», aveva commentato l'allenatore Hütter.

«Per motivi tecnici non è stato possibile viaggiare perché non si poteva garantire la sicurezza di tutti».

Sui social media sono circolati video che mostrano i giocatori in mutande sull'aereo. Erano sudati e cercavano di riprendere fiato sventolando qualsiasi cosa davanti al viso.

🚨🚨AS MONACO



❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !



😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

Giovedì, nonostante il problema tecnico, i transalpini si sono presentati in orario al Jan Breydelstadion. Il match non è però andato come speravano.

La compagine del portiere elvetico Köhn è infatti stata sconfitta per 4-1, in una partita senza storia.

Magari i giocatori hanno risentito della trasferta effettuata solo in giornata?