Momento shock nel GP del Messico, Lawson: «Avrei potuto ucciderli!»

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli» 27.10.2025

Il pilota neozelandese di Formula 1 Liam Lawson ha dovuto evitare due commissari dopo una sosta ai box e ora chiede spiegazioni.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Durante il Gran premio di Città del Messico, due commissari attraversano la pista, causando un momento di shock.

Liam Lawson, che ha dovuto evitarli (vedi il video), si è infuriato per la pericolosa situazione venutasi a creare: «Potevo ucciderli!»

L'incidente è avvenuto in regime di Bandiera Gialla.

La FIA ha preso posizione, spiegando la situazione, che è però ancora motivo d'indagine. Mostra di più

Dopo un momento di paura con due commissari in pista durante il Gran premio di Città del Messico, il pilota di Formula 1 Liam Lawson ha chiesto una spiegazione per il pericoloso incidente.

«Onestamente non potevo credere ai miei occhi», ha sottolineato il neozelandese dopo la gara. «Avrei potuto ucciderli, cavolo», aveva detto via radio al posto di comando del suo team Racing Bulls ancora durante il percorso.

C'era la bandiera gialla, ecco che significa

Lawson era stato costretto ai box dopo una collisione al primo giro della gara. Quando è rientrato in pista con la sua auto, nel primo settore c'erano doppie bandiere gialle.

In questo caso, i piloti devono ridurre drasticamente la velocità ed essere pronti a fermare completamente la macchina.

Il motivo delle limitazioni era la presenza di detriti in pista.

La dichiarazione della FIA

All'ingresso della prima curva, «due ragazzi stavano attraversando la pista e ne ho quasi investito uno», ha spiegato Lawson. «È inaccettabile». Quando è stato interpellato sull'accaduto, ha sottolineato che voleva una spiegazione per l'incidente.

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), responsabile della sicurezza sul circuito, ha spiegato che i commissari avrebbero dovuto rimuovere i detriti non appena tutte le auto avessero superato la prima curva.

Quando Lawson ha dovuto effettuato la sosta ai box, l'istruzione di schierare i cosiddetti «marshall» (commissari, appunto) è stata annullata.

Ma due persone si trovavano sulla pista. L'incidente è ancora oggetto di indagine.