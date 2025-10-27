  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Commissari in pista Momento shock nel GP del Messico, Lawson: «Avrei potuto ucciderli!»

dpa

27.10.2025 - 09:44

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli»

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli»

27.10.2025

Il pilota neozelandese di Formula 1 Liam Lawson ha dovuto evitare due commissari dopo una sosta ai box e ora chiede spiegazioni.

DPA

27.10.2025, 09:44

27.10.2025, 09:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante il Gran premio di Città del Messico, due commissari attraversano la pista, causando un momento di shock.
  • Liam Lawson, che ha dovuto evitarli (vedi il video), si è infuriato per la pericolosa situazione venutasi a creare: «Potevo ucciderli!»
  • L'incidente è avvenuto in regime di Bandiera Gialla.
  • La FIA ha preso posizione, spiegando la situazione, che è però ancora motivo d'indagine.
Mostra di più

Dopo un momento di paura con due commissari in pista durante il Gran premio di Città del Messico, il pilota di Formula 1 Liam Lawson ha chiesto una spiegazione per il pericoloso incidente.

«Onestamente non potevo credere ai miei occhi», ha sottolineato il neozelandese dopo la gara. «Avrei potuto ucciderli, cavolo», aveva detto via radio al posto di comando del suo team Racing Bulls ancora durante il percorso.

C'era la bandiera gialla, ecco che significa

Lawson era stato costretto ai box dopo una collisione al primo giro della gara. Quando è rientrato in pista con la sua auto, nel primo settore c'erano doppie bandiere gialle.

In questo caso, i piloti devono ridurre drasticamente la velocità ed essere pronti a fermare completamente la macchina.

Il motivo delle limitazioni era la presenza di detriti in pista.

La dichiarazione della FIA

All'ingresso della prima curva, «due ragazzi stavano attraversando la pista e ne ho quasi investito uno», ha spiegato Lawson. «È inaccettabile». Quando è stato interpellato sull'accaduto, ha sottolineato che voleva una spiegazione per l'incidente.

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), responsabile della sicurezza sul circuito, ha spiegato che i commissari avrebbero dovuto rimuovere i detriti non appena tutte le auto avessero superato la prima curva.

Quando Lawson ha dovuto effettuato la sosta ai box, l'istruzione di schierare i cosiddetti «marshall» (commissari, appunto) è stata annullata.

Ma due persone si trovavano sulla pista. L'incidente è ancora oggetto di indagine.

Lawson ha dovuto frenare bruscamente per evitare un perciloso incidente.
Lawson ha dovuto frenare bruscamente per evitare un perciloso incidente.
Screenshot: Twitter/verstrii

I più letti

Momento shock nel GP del Messico, Lawson: «Avrei potuto ucciderli!»
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Sequestrata una Ferrari Purosangue da 700 mila euro al porto di Genova. Ecco cos'ha scatenato i sospetti degli agenti
I due della banda del Louvre sono stati catturati grazie ad passo falso dettato dalla fretta
Scontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, avrebbe sofferto diversi arresti cardiaci

Altre notizie

Calcio. Juve in crisi, Roma in vetta

CalcioJuve in crisi, Roma in vetta

Swiss League. Snakes sconfitti in casa dall'Olten

Swiss LeagueSnakes sconfitti in casa dall'Olten

Super League. Il Lugano s'inchina al Servette e rimane settimo in classifica

Super LeagueIl Lugano s'inchina al Servette e rimane settimo in classifica

Dopo la vittoria. Odermatt a Sölden: «Qualche giorno fa pensavo che avrei potuto solo perdere»

Dopo la vittoriaOdermatt a Sölden: «Qualche giorno fa pensavo che avrei potuto solo perdere»

La Liga. È il Real a vincere il 261esimo Clasico della storia

La LigaÈ il Real a vincere il 261esimo Clasico della storia

Tennis. Fonseca è il re degli Swiss Indoors di Basilea 2025

TennisFonseca è il re degli Swiss Indoors di Basilea 2025

Video

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli»

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli»

27.10.2025

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10ème journée | Saison 25/26

26.10.2025

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Super League | 10° turno | stagione 25/26

26.10.2025

Lausanne-Sport – Basilea 5:1

Lausanne-Sport – Basilea 5:1

Super League | 10° turno | stagione 25/26

26.10.2025

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli»

Lawson: «Avrei potuto davvero ucciderli»

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Lausanne-Sport – Basilea 5:1

Lausanne-Sport – Basilea 5:1

Più video