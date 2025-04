Ecco il video dello spettacolare incidente che ha fermato lo svolgimento del SailGP

SailGP: incidente shock per gli australiani 10.04.2025

Le regate del SailGP del 3 e 4 maggio 2025 a Rio de Janeiro sono state annullate. Dopo gli eventi dell'ultimo GP a San Francisco, ci sono grandi preoccupazioni per la sicurezza.

Jan Arnet Jan Arnet

Dopo la regata di San Francisco, con il pauroso crollo dell'albero dell'imbarcazione australiana, la sicurezza è il tema principale del momento. L'incidente viene mostrato su vari canali da diverse angolazioni. Appare chiaro che poteva andare molto peggio.

La vela degli australiani, che si è staccata nel corso del SailGP del 23 marzo, ha quasi colpito l'equipaggio, che se le cavata con uno spavento.

Gli organizzatori della gara hanno però espresso forti preoccupazioni per la sicurezza.

Gara in Brasile annullata

Tali preoccupazioni sono tali che la tappa prevista per il 3 e 4 maggio a Rio de Janeiro non potrà avere luogo.

«A seguito della scoperta di un difetto in alcune vele alari della flotta F50, SailGP ha preso la difficile decisione di cancellare l'evento del prossimo mese a Rio (3-4 maggio) per consentire le necessarie riparazioni in vista di New York (7-8 giugno) e del resto della stagione 2025», hanno dichiarato gli organizzatori della regata in un comunicato.

«Dopo un'indagine approfondita, i nostri ingegneri e tecnici hanno scoperto un problema nell'adesivo del materiale d'anima di alcune vele alari che potrebbe potenzialmente comprometterne l'integrità strutturale», ha dichiarato il CEO di SailGP Russell Coutts nel comunicato.

Saranno condotte ulteriori indagini in modo da poter riprendere le regate a giugno.

«Sappiamo che questa notizia è molto deludente, ma la sicurezza dei nostri atleti è la nostra massima priorità», ha dichiarato.