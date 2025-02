Nancy Fora KEY

Ci sarà anche la Svizzera tra le 16 partecipanti agli Europei femminili, in programma il prossimo giugno.

Swisstxt

Tutto si è deciso nell'ultima giornata delle qualificazioni, in cui le elvetiche hanno travolto la Bosnia per 87-39, con cinque punti della ticinese Nancy Fora. I risultati favorevoli maturati sugli altri campi promuovono la nostra Nazionale come una delle quattro migliori seconde di gruppo. E' giusto parlare di impresa, perché l'ultima partecipazione alla fase finale risale addirittura al 1956. E pensare che la campagna si era aperta con due ko nei primi due incontri.