A quattro anni dall’ultima volta, i Los Angeles Dodgers hanno ripreso posto sul trono della Major League Baseball.

A far calare il sipario sulle World Series è stato il 7-6 con cui la star Shohei Ohtani (al primo titolo in carriera) e compagni hanno piegato la resistenza degli Yankees in gara-5, disputata a New York.

