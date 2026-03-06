LeBron James ha scritto un'altra pagina di storia.
La stella dei Los Angeles Lakers ha stabilito un nuovo record NBA, quello del maggior numero di canestri segnati in regular season. Il «King» ha superato Kareem Abdul-Jabbar, che deteneva il primato con 15’837.
Il momento storico è arrivato nel primo quarto della partita poi persa 120-113 contro Denver, quando James ha realizzato il canestro da record con un tiro dalla media distanza.
Lo svizzero Yanic Konan Niederhaeuser invece non giocherà più in questa stagione, la prima in NBA. Il 22enne dovrà essere operato al piede destro.