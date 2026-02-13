Ha lasciato i Lakers dopo otto stagioni
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LeBron James ha sciolto le riserve: continuerà a giocare e la prossima stagione, la sua 24a in NBA, indosserà la canotta dei Philadelphia 76ers, con i quali firmerà un contratto biennale da 8 milioni di dollari l’anno.
Il 41enne ha annunciato quella che ha sottolineato essere l’ultima decisione della sua carriera sui suoi canali social, precisando di aver seriamente considerato anche l’opzione del ritiro. James ha giocato 11 stagioni nei Cavaliers, otto nei Lakers e quattro negli Heat, vincendo quattro titoli. Nella sua bacheca ci sono anche tre ori e un bronzo olimpici e un bronzo mondiale.