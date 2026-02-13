Il 41enne ha annunciato quella che ha sottolineato essere l’ultima decisione della sua carriera sui suoi canali social, precisando di aver seriamente considerato anche l’opzione del ritiro. James ha giocato 11 stagioni nei Cavaliers, otto nei Lakers e quattro negli Heat, vincendo quattro titoli. Nella sua bacheca ci sono anche tre ori e un bronzo olimpici e un bronzo mondiale.