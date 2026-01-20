Era nel quintetto titolare da 21 anni KEY

Dopo 21 anni da protagonista assoluto, LeBron James non è stato selezionato nel quintetto titolare della Western Conference all'All-Star Game 2026.

Al 41enne – che in stagione sta viaggiando a 22,6 punti e 6,9 assist di media a partita – sono stati preferiti Steph Curry, Shai Gilgeous-Alexander, il compagno di squadra Luka Doncic, Victor Wembanyama e Nikola Jokic.

Per quanto riguarda la regular season, nella notte i Los Angeles Clippers hanno battuto i Washington Wizards per 110-106, ma lo svizzero Yanic Konan Niederhaeuser è stato tenuto a riposo in panchina per tutto l’incontro.