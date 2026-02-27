Stando a quanto comunicato dal suo agente Rich Paul a ESPN, il Re avrebbe comunicato alla franchigia gialloviola che può andare avanti senza di lui, poiché giocherà altrove. Ma dove? Su di lui ci sarebbero i Golden State Warriors, volenterosi di creare una super coppia con Stephen Curry. Si chiude così un matrimonio durato otto stagioni, che ha portato all'anello conquistato nella bolla di Orlando nel 2020, oltre alla più recente NBA Cup del 2023.