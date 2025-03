LeBron James KEY

LeBron James ha raggiunto uno storico traguardo: all’età di 40 anni è diventato il primo giocatore della storia a raggiungere quota 50’000 punti (combinati tra regular season e playoff).

Il nativo di Akron ha superato l'incredibile soglia nel successo casalingo dei suoi Lakers per 136-113 sui New Orleans Pelicans, in cui ha messo a referto 34 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

Non è invece stata una serata fortunata per gli Atlanta Hawks di Clint Capela.

La squadra del rossocrociato (autore di 8 punti e 8 rimbalzi in 21' sul parquet di casa) è stata sconfitta 127-121 da Milwaukee Bucks.