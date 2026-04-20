A 40 anni Marcel Hug continua a dominare la scena della maratona mondiale.
Il turgoviese ha trionfato ancora a Boston, vincendo la gara americana per la nona volta in carriera e portandosi a un successo dal record di Ernst van Dyk.
Con il tempo di 1h16'06" l’elvetico ha preceduto di 6'38" il beniamino di casa Daniel Romanchuk.
Dalla vittoria della maratona di Berlino nel 2022, Hug non ha vinto una sola delle principali maratone giungendo secondo a New York.
In campo femminile Catherine Debrunner si è dovuta accontentare del secondo posto a 2'08" dalla vincitrice britannica Eden Rainbow-Cooper.