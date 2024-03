Lena Bickel Imago

Ginnastica:Lena Bickel non parteciperà ai Campionati Europei di Rimini, previsti dal 2 al 5 maggio.

La ticinese non ha ancora smaltito i dolori muscolari alla schiena e ha preferito saltare la rassegna continentale per concentrarsi sui Giochi Olimpici, per cui si è già qualificata agli scorsi Mondiali. Ciclismo:si è aperto con una sorpresa il Giro di Catalogna. Nicholas Schultz ha approfittato dell’atteggiamento guardingo dei favoriti allungando nell’ultimo chilometro della 1a frazione beffando i rimontanti Tadej Pogacar e Stephen Williams. La corsa catalana si chiuderà il 24 marzo a Barcellona ma non vedrà svizzeri impegnati.

Swisstxt