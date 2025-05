Swapping positions 🔄



Il General Manager della Ferrari, Frédéric Vasseur, domenica sera ha smorzato la polemica scatenata dalle dichiarazioni di Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Miami. Durante la gara, il britannico ha criticato via radio la strategia della sua squadra.

Hai fretta? blue News riassume per te Il team principal Vasseur ha spiegato che il sorpasso tra Hamilton e Leclerc è stato deciso dopo aver valutato il ritmo dei due, applicando la strategia di squadra.

Hamilton ha mostrato frustrazione via radio per essere rimasto troppo a lungo dietro Leclerc, ma dopo la gara ha chiarito che le sue parole erano dettate più dal sarcasmo che da rabbia reale.

Alla fine, Leclerc ha chiuso settimo davanti a Hamilton, dopo che i due si sono riscambiati le posizioni quando il britannico non è riuscito a superare Antonelli. Mostra di più

«Stavamo cercando di capire se Lewis fosse più veloce o se fosse solo grazie al DRS. Ci è voluto circa un giro e mezzo per prendere una decisione. Poi abbiamo applicato la regola di squadra e ci siamo scambiati le posizioni», ha spiegato il boss della Scuderia azzurra.

«Ho discusso con Lewis ed è stato molto più rilassato. Posso capire la frustrazione dei piloti in macchina perché vogliono vincere, ma alla fine della giornata abbiamo preso la decisione giusta per la squadra. Non vedo affatto come un problema quello che è successo oggi (domenica)», ha concluso Frédéric Vasseur.

Il sette volte campione del mondo è rimasto diversi giri dietro al suo compagno di squadra Charles Leclerc e ha mostrato chiaramente la sua frustrazione.

«Sto rovinando le mie gomme dietro di lui. Vuoi che ci rimanga per tutta la gara?», ha chiesto via radio al suo ingegnere. Poi, quando finalmente gli è stato permesso di superare il monegasco, ha sbottato: «Non è un buon lavoro di squadra, non aggiungo altro».

Lewis Hamilton: «Era più sarcasmo che altro»

Dopo il Gran Premio, il britannico è stato molto più filosofico e ha sfogato la sua frustrazione: «Ho perso molto tempo dietro a Charles e ho pensato che dovevamo prendere una decisione in fretta.... Dovete capire che è frustrante, era più sarcasmo che altro. C'è chi dice cose ben peggiori», ha spiegato il sette volte campione del mondo.

Charles Leclerc ha infine concluso la gara al settimo posto, proprio davanti a Hamilton, dopo che i due piloti si sono scambiati nuovamente le posizioni dopo che il britannico non era riuscito a prendere il pilota davanti a lui, l'italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).