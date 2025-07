L'ex stella del biathlon Laura Dahlmeier è deceduta

Laura Dahlmeier è deceduta. KEYSTONE

Tragedia per l'ex stella del biathlon Laura Dahlmeier. La 31enne è morta dopo essere rimasta gravemente ferita. Ora è chiaro: i soccorsi sono arrivati troppo tardi.

Sven Ziegler, Tobias Benz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex biatleta tedesca Laura Dahlmeier ha avuto un grave incidente lunedì mentre faceva alpinismo sulle montagne pakistane.

La 31enne è stata ferita in modo grave dalla caduta di una roccia sul Laila Peak, come dichiarato dal suo management all'agenzia di stampa tedesca.

Mercoledì si è capito che i soccorsi sono arrivati troppo tardi. La donna è deceduta. Mostra di più

Tragedia per Laura Dahlmeier: l'ex biatleta tedesca di punta ha avuto un grave incidente mentre faceva alpinismo sulle montagne del Karakoram, in Pakistan.

La 31enne è stata inizialmente ferita dalla caduta di una roccia sul Laila Peak. Mercoledì è però apparso chiaro che qualsiasi soccorso è giunto troppo tardi. Come ha confermato il suo management, l'ex biatleta è morta.

La missione di soccorso per Dahlmeier si è rivelata difficoltosa a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Ad esempio, in lunghi momenti non è stato possibile effettuare voli in elicottero.

Mercoledì mattina, quattro alpinisti esperti e due sherpa si sono recati sulla montagna per tentare di salvare la 31enne.

Contatto con il compagno di cordata

Secondo quanto riferito, lunedì Dahlmeier stava scalando il Laila Peak, alto 6'069 metri, con una compagna di cordata quando, verso mezzogiorno (ora locale), è stata bloccata da una roccia caduta a circa 5'700 metri.

La collega ha immediatamente lanciato i soccorsi e l'operazione di salvataggio è stata avviata il più velocemente possibile.

Secondo il quotidiano pakistano Dawn, la donna era ancora in grado di comunicare dopo la caduta della roccia. Tuttavia, non era più possibile raggiungerla. Di conseguenza la sua accompagnatrice è scesa al campo base.

L'ex biatleta Laura Dahlmeier è morta in un incidente. Immagine: IMAGO/Fotostand

Il Laila Peak non è lontano dal K2, la seconda montagna più alta del mondo, vicino al confine con la Cina. La regione attira ogni anno molti alpinisti, ma i rischi di valanghe e tempeste sono elevati.

Secondo obiettivo della vetta

Secondo quanto riferito, l'ex biatleta era in viaggio nella regione con un gruppo di amici dalla fine di giugno. L'8 luglio aveva già scalato con successo la Grande Torre di Trango (6'287 metri). Il Laila Peak era la seconda meta prevista.

Dahlmeier è una guida alpina e sciistica certificata dallo Stato, un membro attivo dell'organizzazione di soccorso alpino ed è considerata un'alpinista esperta e consapevole dei rischi.

L'alpinismo e l'arrampicata sono le grandi passioni dell'ex atleta di punta. Tuttavia, ha criticato aspramente il turismo di massa che da anni dilaga sull'Himalaya, ad esempio. La montagna più alta del mondo, sotto la cui cima si formano regolarmente code di persone.

Per lei, «un certo spirito di avventura, una certa solitudine, la scelta del proprio percorso, la spontaneità sportiva e la flessibilità» sono importanti nell'alpinismo, come aveva dichiarato all'Agenzia di stampa tedesca all'inizio del 2024.

Oro olimpico e fine carriera

Con due ori olimpici a Pyeongchang nel 2018 e un totale di sette titoli mondiali, Laura Dahlmeier è la biatleta tedesca di maggior successo dell'ultimo decennio.

In particolare, aveva compiuto un colpaccio ai Campionati del Mondo 2017 a Hochfilzen, quando aveva vinto cinque medaglie d'oro e una d'argento in sei gare. Nella stagione 2016/17 si è inoltre assicurata la vittoria nella generale di Coppa del Mondo.

Nel maggio 2019, l'atleta dell'Alta Baviera ha sorprendentemente concluso la sua carriera agonistica all'età di 25 anni. In quell'occasione ha dichiarato di non avere più obiettivi sportivi come biatleta. Oltre ai suoi tour in montagna e all'arrampicata, Dahlmeier è stata anche un'opinionista televisiva regolare per la «ZDF», una televisione pubblica tedesca.