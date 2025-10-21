Doug Martin ha giocato la sua ultima partita nella NFL nel dicembre 2018 (immagine d'archivio) Keystone

La NFL è in lutto per la morte dell'ex stella del football Doug Martin. La sua morte è stata preceduta da un'operazione di polizia a seguito di un furto con scasso, che è finita con una colluttazione con gli agenti. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Keystone-SDA SDA

La causa esatta della morte di Doug Martin, ex giocatore di football dei Tampa Bay Buccaneers e degli Oakland Raiders, dovrà essere determinata da un'autopsia, secondo la polizia di Oakland, in California.

«Prima della sua morte è stato coinvolto in un furto con scasso in un'abitazione», si legge nel comunicato. Durante il tentativo di arrestare il 36enne, è scoppiata una colluttazione tra lui e gli agenti.

Martin è poi stato preso in custodia e in seguito ha perso conoscenza. È stato portato in ospedale, dove in seguito è deceduto.

La famiglia riferisce di problemi mentali

La famiglia di Martin ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo ex agente, affermando che l'ex professionista aveva problemi mentali: «Era l'unico avversario che non poteva battere».

La notte dell'operazione di polizia, la famiglia si è rivolta alle autorità per chiedere aiuto. Martin era fuggito da casa sua e si era recato nella casa di un vicino.

Diverse autorità stanno ora indagando sulle circostanze che hanno portato alla morte dell'ex atleta professionista. Il sindaco di Oakland ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Martin.

Dal canto loro i Tampa Bay Buccaneers, per i quali Martin ha giocato per ben sei stagioni, hanno parlato in un comunicato della «grande influenza» che il professionista ha avuto sulla squadra.

Martin si è schierato come running back e in carriera ha segnato 30 touchdown su corse e due su palle ricevute. È stato nominato due volte per il Pro Bowl come miglior giocatore di una stagione ed è stato anche selezionato una volta nella squadra NFL All-Pro.

Aveva giocato la sua ultima partita nel dicembre 2018.