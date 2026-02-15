  1. Clienti privati
All-Star Saturday Lillard è il migliore della sfida da tre punti

Swisstxt

15.2.2026 - 09:10

Nel NBA All-Star Lillard vince la sfida da 3.
Nel NBA All-Star Lillard vince la sfida da 3.
Keystone

È ancora Lillard il re della sfida da tre punti dell’All-Star Saturday.

SwissTXT

15.02.2026, 09:10

15.02.2026, 09:15

Nonostante la rottura del tendine d’Achille ad aprile e l’assenza forzata fin qui, la guardia dei Blazers, al ritorno sul parquet, è riuscita ad eguagliare Bird e Hodges vincendo questa competizione per tre anni consecutivi.

Nel secondo appuntamento, lo Shooting Stars, a festeggiare è stato il Team Knicks, composto da Burnson, Towns e Huston.

Ad aggiudicarsi la sfida delle schiacciate è stato invece il giocatore degli Heat Johnson, che nella manche finale ha superato Bryant (Spurs).

