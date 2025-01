Mujinga Kambundji KEY

Le sorelle Kambundji hanno iniziato al meglio la stagione invernale centrando nel corso del meeting di Macolin il limite per i Mondiali indoor, in programma a Nanchino, in Cina, dal 21 al 23 marzo 2025.

Swisstxt

Campionessa europea del 2023, Mujinga ha corso i 60m in 7"14 nelle batterie (7"18 in finale) mentre sui 60m ostacoli Ditaji ha fermato il cronometro a 7"94 sia nelle batterie che in finale. Simon Ehammer ha vinto l'eptathlon di Aubière imponendosi con 6205 punti. Il 24enne, che ha brillato sui 60m (7"63), ha conquistato il successo nell'Auvergne per la quarta volta consecutiva.