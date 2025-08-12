Mattia Debertolis IMAGO/Bildbyran

Mattia Debertolis, atleta italiano di 29 anni di corsa d'orientamento, in gara ai World Games di Chengdu, in Cina, è collassato venerdì in gara. È spirato oggi, martedì.

Igor Sertori bfi

Hai fretta? blue News riassume per te L'atleta italiano Mattia Debertolis è morto oggi, martedì, a Chengdu, in Cina.

Il 29enne è collassato venerdì in occasione della gara di corsa d'orientamento sulla media distanza ai World Games.

Nonostante le cure mediche immediate, dopo quattro giorni il nativo della val Primiero, in Trentino, è spirato.

Alte le temperature durante la gara, che hanno sfiorato i 36 gradi.

Gli organizzatori dei World Games hanno dichiarato che «continueranno a sostenere la famiglia di Debertolis e la comunità dell'orienteering in ogni modo possibile». Mostra di più

Mattia Debertolis è stato trovato privo di sensi dagli organizzatori durante la gara di orienteering venerdì a Chengdu. L'italiano è deceduto oggi, martedì, quattro giorni dopo il collasso.

«Nonostante abbia ricevuto cure mediche immediate presso una delle principali istituzioni mediche cinesi, è venuto a mancare», hanno dichiarato gli organizzatori dei World Games in un comunicato.

Giova ricordare che i World Games sono un evento multisportivo che si tiene ogni quattro anni e comprende discipline non incluse nelle Olimpiadi.

«Immensa tristezza» e sostegno

Il presidente della Federazione Internazionale di Orienteering (IOF) Tom Hollowell ha dichiarato di «non essere in grado di descrivere adeguatamente l'immensa tristezza per questa tragica perdita». La causa della morte del giovane atleta è ancora sconosciuta.

12 «Non arrivati»

L'italiano stava partecipando alla finale della gara maschile di media distanza, che si è svolta a temperature attorno ai 36 gradi, quando è collassato.

È stato uno dei 12 atleti indicati come «Non arrivati» nei risultati ufficiali.

Faceva parte della Nazionale italiana e si era classificato quinto nella finale della Coppa del Mondo 2022.

Un grande sportivo e un ingegnere

Come riportato dalla «BBC», durante l'infanzia e l'adolescenza Mattia era attivo sia nell'orienteering che nello sci di fondo e nel calcio.

Il suo amore per la navigazione e la ricerca dei punti di controllo lo ha portato a dare la priorità all'orienteering e a intraprendere una carriera in quella d'élite.

Non era solo un atleta d'élite, ma anche un ingegnere civile altamente qualificato, con studi in corso per un dottorato di ricerca all'università di Stoccolma, dove viveva e faceva parte del club di orienteering IFK Lidingö.

La famiglia

Oltre a questa impressionante combinazione con la sua carriera di atleta, sosteneva la sua famiglia con il loro hotel locale nella sua valle natale, Primiero, in Trentino.

Secondo «Sportmediaset», in ospedale il 29enne ha ricevuto l'estrema unzione. «Il momento, profondamente toccante e intimo, è stato officiato dal Vescovo di Chengdu, giunto dopo un viaggio di due ore per raggiungere l'ospedale. La mamma Erica e il fratello Nicolò hanno fortemente voluto che Mattia ricevesse questo sacramento».