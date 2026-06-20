Sconfitta dall'ultima biker al via KEY

Lisa Baumann, campionessa d’Europa in carica, ha a lungo creduto di poter conquistare a Lenzerheide la sua prima vittoria nella Coppa del Mondo di downhill, visto che il suo 3'13"508 era ancora il miglior tempo quando tutte le partecipanti tranne una erano scese.

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La svizzera ha dovuto accontentarsi del secondo posto, perché la vittoria è andata all’ultima a partire, la statunitense Anna Newkirk (3'12"917).

Nella gara maschile, senza elvetici in finale, si è imposto il canadese Finn Iles (2'46"348) davanti al francese Amaury Pierron (2'46"830) e allo statunitense Asa Vermette (2'47"584).