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A Lenzerheide Lisa Baumann seconda in downhill

Swisstxt

20.6.2026 - 16:30

Sconfitta dall'ultima biker al via
Sconfitta dall'ultima biker al via
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Lisa Baumann, campionessa d’Europa in carica, ha a lungo creduto di poter conquistare a Lenzerheide la sua prima vittoria nella Coppa del Mondo di downhill, visto che il suo 3'13"508 era ancora il miglior tempo quando tutte le partecipanti tranne una erano scese.

SwissTXT

20.06.2026, 16:30

20.06.2026, 17:07

La svizzera ha dovuto accontentarsi del secondo posto, perché la vittoria è andata all’ultima a partire, la statunitense Anna Newkirk (3'12"917).

Nella gara maschile, senza elvetici in finale, si è imposto il canadese Finn Iles (2'46"348) davanti al francese Amaury Pierron (2'46"830) e allo statunitense Asa Vermette (2'47"584).

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