Nuoto professionistico Lisa Mamié si ritira a causa di un infortunio alla spalla

Swisstxt

10.11.2025 - 12:18

Lisa Mamié
Lisa Mamié
KEY

Lisa Mamié ha deciso di voltare pagina e ritirarsi dallo sport d’élite.

SwissTXT

10.11.2025, 12:18

10.11.2025, 12:20

A causa di un infortunio alla spalla, che le impedisce di dare il 100% in acqua, la 27enne zurighese ha deciso di ritirarsi dal nuoto professionistico.

Specialista della rana, disciplina della quale detiene attualmente i record svizzeri in tutte le distanze (50m, 100m e 200m), Mamié vanta tra i suoi più grandi successi la medaglia d’oro nei 200m agli Europei del 2022.

A livello olimpico, Lisa ha rappresentato la Svizzera ai Giochi di Tokyo e Parigi, dove ha centrato due volte le semifinali.

