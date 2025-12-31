  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Bye Bye 2025 Lo sport raccontato con 20 immagini d'autore

bfi

31.12.2025

RETRO foto d'autore 2025
RETRO foto d'autore 2025. La prendo io!

La prendo io!

Immagine: AP

RETRO foto d'autore 2025. Viva la Svizzera!

Viva la Svizzera!

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. E vedo il mondo da due oblò...

E vedo il mondo da due oblò...

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Forza di gravità?

Forza di gravità?

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Mi espongo quel che basta.

Mi espongo quel che basta.

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Fondue, sempre e dovunque

Fondue, sempre e dovunque

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Prova a girarla

Prova a girarla

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Le chiamano monster wave, lui è solo un uomo 

Le chiamano monster wave, lui è solo un uomo 

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Campioni d'Europa!

Campioni d'Europa!

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Il carrot boy

Il carrot boy

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Il futuro è già presente, che ci piaccia o no.

Il futuro è già presente, che ci piaccia o no.

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Nemmeno la Ferrari può vincere su tre ruote

Nemmeno la Ferrari può vincere su tre ruote

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. La colpisco o la mangio?

La colpisco o la mangio?

Immagine: EPA

RETRO foto d'autore 2025. Uomo, architetto di sè stesso

Uomo, architetto di sè stesso

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Dannazione. Prenderò il prossimo

Dannazione. Prenderò il prossimo

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Riposa in pace Diogo Jota

Riposa in pace Diogo Jota

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. L'allenatore ci ha ordinato di fermarlo.

L'allenatore ci ha ordinato di fermarlo.

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Ops...

Ops...

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Un uomo solo al comando

Un uomo solo al comando

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Dakar, un mito senza tempo

Dakar, un mito senza tempo

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025
RETRO foto d'autore 2025. La prendo io!

La prendo io!

Immagine: AP

RETRO foto d'autore 2025. Viva la Svizzera!

Viva la Svizzera!

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. E vedo il mondo da due oblò...

E vedo il mondo da due oblò...

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Forza di gravità?

Forza di gravità?

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Mi espongo quel che basta.

Mi espongo quel che basta.

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Fondue, sempre e dovunque

Fondue, sempre e dovunque

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Prova a girarla

Prova a girarla

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Le chiamano monster wave, lui è solo un uomo 

Le chiamano monster wave, lui è solo un uomo 

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Campioni d'Europa!

Campioni d'Europa!

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Il carrot boy

Il carrot boy

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Il futuro è già presente, che ci piaccia o no.

Il futuro è già presente, che ci piaccia o no.

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Nemmeno la Ferrari può vincere su tre ruote

Nemmeno la Ferrari può vincere su tre ruote

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. La colpisco o la mangio?

La colpisco o la mangio?

Immagine: EPA

RETRO foto d'autore 2025. Uomo, architetto di sè stesso

Uomo, architetto di sè stesso

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Dannazione. Prenderò il prossimo

Dannazione. Prenderò il prossimo

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Riposa in pace Diogo Jota

Riposa in pace Diogo Jota

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. L'allenatore ci ha ordinato di fermarlo.

L'allenatore ci ha ordinato di fermarlo.

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Ops...

Ops...

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Un uomo solo al comando

Un uomo solo al comando

Immagine: KEYSTONE

RETRO foto d'autore 2025. Dakar, un mito senza tempo

Dakar, un mito senza tempo

Immagine: KEYSTONE

Le immagini hanno una voce loro, un loro percorso di nascita, un loro creatore. Questa galleria di sport non vuole essere certamente esaustiva rispetto allo sport consumatosi in questo 2025, ma intende rendere omaggio a chi ci permette di viverlo e interpretarlo grazie a degli scatti azzeccati.

Redazione blue Sport

31.12.2025, 06:00

I più letti

Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
Ora Shiffrin si difende dalle accuse di Swiss Ski: «Non era per ottenere un vantaggio»
Lo Zambia saluta la Coppa d'Africa. Ecco chi sono i Chipolopolo, tra gloria e tragedia

Retrospettive 2025

Lo sport in musica. Sette sportivi abbinati ad altrettante canzoni. Il nostro 2025 è stato anche questo

Lo sport in musicaSette sportivi abbinati ad altrettante canzoni. Il nostro 2025 è stato anche questo

«O Sport, piacere degli dei». Un 2025 di sport segnato dalle emozioni, eccone alcune

«O Sport, piacere degli dei»Un 2025 di sport segnato dalle emozioni, eccone alcune