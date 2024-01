unico detentore del record europeo dei 10km su strada.

Julien Wanders non è più l’ Il sangallese d’adozione Dominic Lobalu, che ha appena ottenuto il permesso di correre per la Svizzera, ha eguagliato il limite stabilito 4 anni fa dal ginevrino, fermando il cronometro sui 27’13» pure lui a Valencia. Una prestazione che è valsa al 25enne originario del Sud Sudan il 5o posto. Nella stessa gara ma in campo femminile è caduto il record del mondo: la 22enne keniana Agnes Ngetich ha corso in 28’46», migliorando di 28» il primato realizzato 2 anni fa dall’etiope Yalemzerf Yehualaw.

Swisstxt