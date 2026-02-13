Dominic Lobalu ha vinto i 5000 m della Diamond League a Monaco in 12'52"54, suo miglior tempo stagionale.

L'elvetico ha preceduto lo statunitense Graham Blanks in un finale thrilling.

Angelica Moser è tornata dopo l'infortunio al piede con un terzo posto nell'asta a 4,62 m, mentre nel lungo Simon Ehammer ha saltato 8,32 m ma si è ritirato per un fastidio muscolare.

Fabienne Hoenke ha corso i 200 m in 22"50, suo nuovo personale.

Il keniota Emmanuel Wanyonyi ha stabilito il nuovo record del mondo dei 1000 m in 2'11"83, battendo il primato del 1999 del connazionale Noah Ngeny.