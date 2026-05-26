Olympic campione svizzero per la 23a volta Keystone

I friborghe si sono seduti ancora una volta sul trono del basket rossocrociato.

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L’Olympic Friborg ha sfruttato il suo match point e, superando Ginevra in trasferta per 86-66, ha chiuso la finale sul 3-1, laureandosi campione svizzero per la 23a volta nella loro storia.

A differenza degli incontri precedenti Friborgo ha preso il controllo della sfida fin dalle prime battute, imponendo il proprio ritmo e raggiungendo la pausa lunga in vantaggio per 48-39.

Nota di merito per il ticinese Yuri Solcà, tra i migliori marcatori dei ginevrini con 15 punti.