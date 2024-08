Mijain Lopez Nuñez KEY

Lotta: Mijain Lopez Nuñez è entrato nella storia dei Giochi Olimpici.

Swisstxt

Il cubano è diventato il primo atleta a vincere la stessa prova per cinque volte alle Olimpiadi. Il 41enne si è messo al collo il 5o oro consecutivo nei pesi massimi della lotta greco-romana battendo in finale il cileno Yasmani Acosta Fernandez per 6-0.

Swisstxt