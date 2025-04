Volley Lugano Facebook/Volley Lugano

La sfida per il terzo posto in NLA si deciderà alla bella in programma sabato sera a Cadempino.

Il Volley Lugano non è infatti riuscito a chiudere la serie al meglio delle tre partite sul campo dello Cheseaux, vittorioso per 3-1 (25-17 25-15 28-30 26-24).