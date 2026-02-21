Elvetico

Giornata nera per le ticinesi di SBL.

I Lugano Tigers (miglior marcatore Broggi con 21 punti) sono stati nettamente battuti all'Elvetico dalla capolista Olympic Friborgo per 100-58 e, complice il risultato del Massagno, sono ora ultimi in classifica in solitaria. La Spinelli (22 punti di Wheeler) è infatti stata superata sul parquet del Nyon per 90-81. In un match combattuto, la SAM non ha approfittato di un parziale di 18-2 a inizio terzo quarto e si è fatta superare nel finale. Negli ultimi minuti Mark Mladjan è stato punito con un antisportivo, un tecnico ed è poi stato espulso.