Basket Lugano e Massagno vanno ko

Swisstxt

21.2.2026 - 19:38

Elvetico
Elvetico

Giornata nera per le ticinesi di SBL.

SwissTXT

21.02.2026, 19:38

I Lugano Tigers (miglior marcatore Broggi con 21 punti) sono stati nettamente battuti all'Elvetico dalla capolista Olympic Friborgo per 100-58 e, complice il risultato del Massagno, sono ora ultimi in classifica in solitaria. La Spinelli (22 punti di Wheeler) è infatti stata superata sul parquet del Nyon per 90-81. In un match combattuto, la SAM non ha approfittato di un parziale di 18-2 a inizio terzo quarto e si è fatta superare nel finale. Negli ultimi minuti Mark Mladjan è stato punito con un antisportivo, un tecnico ed è poi stato espulso.

