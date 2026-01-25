Lugano Volley Ti-Press

Volley: al Lugano non è riuscita l'impresa ai quarti di finale di Coppa con il NUC, vittorioso per 3-1.

SwissTXT Swisstxt

Contro le forti neocastellane le ticinesi hanno sì conquistato un set, ma nelle altre frazioni sono state dominate dalle campionesse in carica, come dimostrano i parziali di 25-18 25-16 23-25 25-15. Equitazione: Alain Jufer si è piazzato secondo nella tappa di Coppa del Mondo ad Amsterdam. Il giurassiano, in sella a Dante MM, si è arreso per meno di 2» al francese Julien Epaillard nel barrage. Un risultato che gli permette di ipotecare la partecipazione alle finali di aprile in Texas.