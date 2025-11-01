  1. Clienti privati
Basket Lugano ko,Massagno vince a Nyon

Swisstxt

1.11.2025 - 19:28

Dopo la vittoria nel derby, la prima stagionale, il Lugano non è riuscito a confermarsi al cospetto del forte Olympic.

SwissTXT

01.11.2025, 19:28

01.11.2025, 19:31

All'Elvetico i Tigers hanno pagato caro un primo quarto da 15-30, non riuscendo più a ricucire lo strappo. Ancora protagonista King, il migliore di tutti sia a livello di punti (33) che di rimbalzi messi a referto (9). E' invece riuscita a risalire dopo un inizio complicato la Spinelli, sbancando Nyon per 89-82. I massagnesi erano sotto di 12 punti a inizio 2o quarto ma sono riuscita a ribaltare la situazione nella seconda metà dell'incontro anche grazie ai 30 punti di Dusan Mladjan.

