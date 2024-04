Lugano Volley KEY

anno scorso al quinto set, ma la rivincita con il Neuchâtel al palazzetto WIn4 di Winterthur non ha avuto storia.

Swisstxt

C’era tanta voglia in casa Volley Lugano per invertire il pronostico e mettere le mani sulla Coppa Svizzera sfuggita l’ Le ticinesi si sono inchinate 3-0 (25-20 25-25-10 25-19). Le luganesi hanno subito il gioco delle avversarie, finendo vittime spesso e volentieri del muro delle romande e dei loro attacchi vincenti ai quali hanno saputo opporsi con efficacia raramente. Per le neocastellane si tratta del terzo titolo, mentre in campo maschile è arrivato l'ottavo per l'Amriswil.

Swisstxt