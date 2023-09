Volley Lugano Facebook/Volley Lugano

Nonostante una mezza rivoluzione nella rosa a disposizione di coach Oikonomou, il Volley Lugano resta ambizioso.

«Siamo un po’ vittime del nostro successo», ha ammesso il DS Gianbattista Toma. «Alcune giocatrici che hanno fatto bene da noi sono state contattate da club più ricchi (Branca dal NUC e Meawad dal Duedingen, ndr). Però abbiamo fatto un gran lavoro di scouting portando a Lugano l’ala olandese Puck Hoogers». Malgrado il terzo posto, il VL non giocherà in Europa. «Il Palamondo non è omologato per la Coppa CEV. In attesa del nuovo palazzetto abbiamo preferito rinunciare», ha spiegato Toma.

Swisstxt