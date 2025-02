Luka Doncic Keystone

Gli appassionati di NBA si sono svegliati con una di quelle notizie che fanno molto rumore e che coinvolgono due tra le attuali stelle del basket.

Swisstxt

Luka Doncic ha lasciato Dallas per andare ad accasarsi ai Los Angeles Lakers al posto di Anthony Davis, che ha fatto il percorso contrario. Cinque volte selezionato per l'All-Star Game, il playmaker sloveno va probabilmente a preparare il dopo LeBron James nella franchigia violaoro. Davis dovrebbe invece andare a puntellare la difesa dei Mavs, che vogliono darsi più chance per puntare alla conquista dell’anello.