Scatto

Solo 4 giorni dopo i Mondiali di Budapest è andata in scena la Weltklasse di Zurigo, che ha visto tanti campioni confermarsi subito.

In primis Noah Lyles, che ha trionfato ancora nei 200m. Bene pure Sha'Carri Richardson, che ha fatto suoi 100m femminili, con Mujinga Kambundji 4a. L'elvetica si è poi ripetuta (fuoriprogramma) con un 4o posto nei 200m, dove a imporsi è stata Sherika Jackson. La sorella Ditaj ha chiuso 6a i 100m hs vinti da Danielle Williams Degno di menzione Jason Joseph, il quale, in una gara non valida per la DL, ha stravinto i 110m hs stabilendo il nuovo record svizzero in 13"08.

Swisstxt