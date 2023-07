Noah Lyles Imago

Noah Lyles si è imposto nei 200m della decima tappa di Diamond League a Londra.

Lo statunitense ha tagliato il traguardo in 19"47, superando Letsile Tebongo di appena tre centesimi, firmando così la migliore prestazione mondiale stagionale. In campo femminile ha brillato Marie-Josée Ta Lou che nei 100m è riuscita a chiudere in 10"75 davanti alla britannica Dina Asher-Smith (10"85) e alla giamaicana Shericka Jackson (10"94). Ottima prestazione anche per l'olandese Femke Bol che nei 400m ostacoli ha fatto registrare la miglior prestazione mondiale stagionale con 51"45.

