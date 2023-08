Mujinga Kambundji KEY

Non è bastato l'11"04 siglato da Mujinga Kambundji per accedere alla finale dei 100m femminili.

L'eliminazione della rossocrociata non è comunque una sorpresa, dato che durante questa stagione sta lottando con un'infiammazione alla fascia plantare di un piede. L'altra elvetica impegnata, Géraldine Frey, già contenta di essere arrivata in semifinale, è stata eliminata dopo aver corso in 11"28.

Swisstxt